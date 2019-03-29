Vereador quer instalação de base da PMA no Parque da Lagoa Comprida

Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa na quarta-feira (27.3) o vereador Cláudio Alviço encaminhou expediente ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro com cópia ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta sugerindo a implantação de uma base da Polícia Militar Ambiental no Parque Municipal da Lagoa Comprida.

A instalação desta base, de acordo com informações do vereador Cláudio Alviço é importante para proporcionar maior segurança e um contato direto da PMA com a comunidade, facilitando assim o trabalho de conscientização que visa acima de tudo preservar o meio ambiente, além de conscientizar o uso dos recursos naturais, ocupação e desenvolvimento sustentável.