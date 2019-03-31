Mulher deixa moto com chave no contato e veículo é furtado em Aquidauana

Furto
Uma mulher de 43 anos teve a moto, que pertence ao marido furtada na madrugada deste domingo, em um clube de Aquidauana.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que deixou o veículo modelo Honda CG Titan 125 estacionado no local, com a chave no contato.
Mais tarde, ao voltar para a moto, percebeu que havia sido furtada e procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o crime.
Ontem à noite, um jovem de 21 anos teve a moto CG Fan furtada em frente de sua residência no bairro Nova Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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