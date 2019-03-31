Mulher deixa moto com chave no contato e veículo é furtado em Aquidauana

Uma mulher de 43 anos teve a moto, que pertence ao marido furtada na madrugada deste domingo, em um clube de Aquidauana.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que deixou o veículo modelo Honda CG Titan 125 estacionado no local, com a chave no contato.

Mais tarde, ao voltar para a moto, percebeu que havia sido furtada e procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o crime.

Ontem à noite, um jovem de 21 anos teve a moto CG Fan furtada em frente de sua residência no bairro Nova Aquidauana.