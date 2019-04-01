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Conquistas diárias de filho autista são inspiração para aquidauanense: “aprendizado”

Tudo pra ele é diferente. O azul é mais azul, o verde é mais verde, diz mãe

Renan Nucci

Publicado em 01/04/2019 às 14:29

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“Ser mãe de autista é nunca cair na rotina”. É assim que a dona de casa Tarina Rosa Freitas, de 39 anos, fala sobre o dia a dia com o filho autista Tharion. Segundo ela, a cada dia o garoto realiza novas conquistas que servem de inspiração para toda a família. “Agradeço a Deus por tê-lo colocado em minha vida, para me ensinar a enxergar melhor o ser humano”, disse Tarina, que chegou a escrever um poema motivada pelas ações do filho.

Moradora em Aquidauana, a dona de casa lida diariamente com inúmeros obstáculos para garantir direitos essenciais do menino. “Ainda há muito preconceito e a sociedade não está preparada para acolher uma criança com autismo”, explicou. No entanto, apesar destes problemas, o desenvolvimento do garoto e a forma como ele enxerga o mundo são motivos de alegria. “Tudo pra ele é diferente. O azul é mais azul, o verde é mais verde”.

Ela continua: “Pequenos detalhes passam despercebidos por nós, não para ele. A forma diferente com que ele enxerga a vida me inspira, pois todo dia é uma conquista diferente. Ele não gosta de ser tocado, por isso, quando se deixa ser abraçado é uma conquista. Ele está aprendendo a nadar. As braçadas parecem algo simples para as outras crianças, mas não para meu filho. Cada braçada pra ele é uma conquista nova, cada palavra que ele diz também”.

A mãe lembra que, apesar dos 11 anos, Tharion tem dificuldades para realizar certas atividades, mas que nunca se deixa cair na monotonia. “Ele não gosta de rotina. Esses dias, ele acordou sozinho, tomou banho, trocou de roupa e preparou o próprio café. Chorei de emoção. Com ele aprendi a dar valor ao ser humano e meu maior sonho é que um dia ele tenha uma vida normal, faça faculdade e consiga fazer suas atividades por conta própria”.

Tanta inspiração resultou em poema escrito pela mãe, como forma de homenagear o filho:

"Meu mundo é azul

Eu não gosto que me toquem mas isso não significa que não gosto de carinho

Eu vivo no meu mundo particular mas isso não significa que eu não goste do seu mundo

O barulho me incomoda

Mas isso não significa que eu não gosto de sons

Gosto de cores vejo coisas que as vezes vc nem percebe mas está ali

Gosto de estar sempre sozinho

Mas isso não significa que a sua presença vai me incomodar

Eu sei que as vezes eu sou invisível para algumas pessoas...

Mas eu sempre estarei aqui !!!!

Não quero que o mundo me veja diferente

Só quero que o mundo me respeite!

Prazer eu sou autista!!"(sic)

Semana

Nesta semana, de 02 a 04 de abril, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Associação dos Familiares de Pessoas com Transtornos do Espectro Autista (AFAP TEA), uma ONG presente no município de Aquidauana, realizam uma programação especial para discutir com a comunidade ações e políticas públicas para que esse público possa conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, nas escolas, universidades, rompendo preconceitos com quem tem autismo.

O evento acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de abril, das 19 h às 22 horas, no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana e é aberto para toda a comunidade e instituições.

 

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