Sucesso de público, Festa do Clube do Laço Pantaneiro agitou Aquidauana

Em entrevista ao O Pantaneiro, Neto reconheceu o apoio que recebeu dos amigos, inclusive do ex-presidente Eduardo Trindade, para realizar a festa. Até mesmo o pai dele teve contribuição importante cedendo o gado usado nas laçadas. “O gado foi manejado e chegou pronto para laçar, o que foi importante porque deixa o animal menos estressado. Foram 610 cabeças”, disse.

O domingo marcou o encerramento da Festa Caarapé do Clube de Laço Pantaneiro de Aquidauana. Com sucesso de organização, o evento agitou o público durante três dias, com competições na 1ª Etapa de Laço Comprido e baile, tudo com entrada franca. De acordo com Neto Corrêa, novo presidente do Clube, mais eventos de peso estão previstos.

Ele conta que, diferente de outros anos, desta optou por deixar os portões abertos como forma de atrair mais pessoas, e o resultado foi além do esperado. “A gente deixou gratuito e focamos no lucro com as bebidas. A festa foi muito grande, no sábado foi até 03h30 da manhã, com quase 24 horas de festa [as atividades começaram às 6 horas da manhã]”.

O Clube do Laço de Aquidauana é um dos mais bem estruturados de Mato Grosso do Sul e tem um bosque que o deixa como o mais sombreado do estado. No entanto, mais melhorias devem chegar. “Até dezembro vamos melhorar o clube. Precisamos arrumar os banheiros que são antigos, por exemplo”, disse.

Para outubro, dias 19,20 e 21 está prevista final de um circuito que reúne laçadores de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nioaque, Bela Vista, Caracol, Maracaju e Guia Lopes da Laguna. “Além isso, em maio deve ter outro Caarapé, mas a data ainda não foi definida”.