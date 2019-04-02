Sucesso de público, Festa do Clube do Laço Pantaneiro agitou Aquidauana

Baile e laçada
Foram três dias de festa entre a última sexta-feira e domingo
O domingo marcou o encerramento da Festa Caarapé do Clube de Laço Pantaneiro de Aquidauana. Com sucesso de organização, o evento agitou o público durante três dias, com competições na 1ª Etapa de Laço Comprido e baile, tudo com entrada franca. De acordo com Neto Corrêa, novo presidente do Clube, mais eventos de peso estão previstos.
Em entrevista ao O Pantaneiro, Neto reconheceu o apoio que recebeu dos amigos, inclusive do ex-presidente Eduardo Trindade, para realizar a festa. Até mesmo o pai dele teve contribuição importante cedendo o gado usado nas laçadas. “O gado foi manejado e chegou pronto para laçar, o que foi importante porque deixa o animal menos estressado. Foram 610 cabeças”, disse.
Ele conta que, diferente de outros anos, desta optou por deixar os portões abertos como forma de atrair mais pessoas, e o resultado foi além do esperado. “A gente deixou gratuito e focamos no lucro com as bebidas. A festa foi muito grande, no sábado foi até 03h30 da manhã, com quase 24 horas de festa [as atividades começaram às 6 horas da manhã]”.
O Clube do Laço de Aquidauana é um dos mais bem estruturados de Mato Grosso do Sul e tem um bosque que o deixa como o mais sombreado do estado. No entanto, mais melhorias devem chegar. “Até dezembro vamos melhorar o clube. Precisamos arrumar os banheiros que são antigos, por exemplo”, disse.
Para outubro, dias 19,20 e 21 está prevista final de um circuito que reúne laçadores de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nioaque, Bela Vista, Caracol, Maracaju e Guia Lopes da Laguna. “Além isso, em maio deve ter outro Caarapé, mas a data ainda não foi definida”.
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