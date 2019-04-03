Vendedor de churros de Aquidauana está internado na UTI e precisa de ajuda

Solidariedade
O rapaz de 35 anos é bastante conhecido na cidade e terá de passar por tratamentos particulares
Patrick de Lara Ortiz é conhecido por vender churros em Aquidauana, mas teve que parar suas atividades por conta de uma doença silenciosa, mas que o levou a ser internado na UTI do hospital da cidade: a diabetes. O rapaz de 35 anos teve um mal súbito por conta de variações bruscas da taxa de glicemia, ora alta demais, ora baixíssima.
Segundo a irmã do vendedor, Juliana Valdir, ele foi internado às pressas e permaneceu durante uma semana no hospital Funrural com a diabetes descompensada. "Por último agora, tivemos que vir para o hospital da cidade às pressas, e foi encaminhado para a UTI por ele ter hipoglicemia com convulsão e aqui fez uma tomografia e deu um leve edema cerebral por causa das hipoglicemias que ele teve", relatou.
Patrick apresentou uma melhora e, de acordo com a irmã, deverá ir para a enfermaria ainda nesta quarta-feira (3). "Se Deus permitir, ele vai para casa logo e aí vamos começar uma nova etapa com consulta com endocrinologista especialista em diabetes. São consultas particulares mais exames que serão feitos", explicou Juliana.
Doações - Juliana acrescenta que a família pede doações para que o rapaz possa dar continuidade ao tratamento. "Estamos vendendo uma rifa de um carneiro para ajudar nos custos do tratamento médico. Desde já muito obrigada! Que Deus abençoe cada um de vocês".
Para ajudar Patrick, basta entrar em contato com a irmã, a mãe ou irmãos pelos telefones (67) 9 9916-9702 ou (67) 9 9941-0972.
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