Vendedor de churros de Aquidauana está internado na UTI e precisa de ajuda

Patrick de Lara Ortiz é conhecido por vender churros em Aquidauana, mas teve que parar suas atividades por conta de uma doença silenciosa, mas que o levou a ser internado na UTI do hospital da cidade: a diabetes. O rapaz de 35 anos teve um mal súbito por conta de variações bruscas da taxa de glicemia, ora alta demais, ora baixíssima.

Segundo a irmã do vendedor, Juliana Valdir, ele foi internado às pressas e permaneceu durante uma semana no hospital Funrural com a diabetes descompensada. "Por último agora, tivemos que vir para o hospital da cidade às pressas, e foi encaminhado para a UTI por ele ter hipoglicemia com convulsão e aqui fez uma tomografia e deu um leve edema cerebral por causa das hipoglicemias que ele teve", relatou.