PMA de Aquidauana prende campo-grandense com armas e pescado ilegal

Crime ambiental
Flagrante ocorreu ontem, na Ponte do Grego
A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana prendeu ontem à noite durante fiscalização na região da Ponte do Grego, no município de Terenos, um campo-grandense que estava com peixes oriundos de pesca proibida, um rifle e munições ilegais.
Dois exemplares de peixes da espécie dourado (espécie com pesca proibida), pesando 7 kg, foram encontrados na caminhonete dos suspeitos, bem como um rifle calibre 22 e 32 munições. Um dos exemplares de peixe estaria ilegal, mesmo se não tivesse sua pesca proibida, pois media 60 centímetros e, quando a pesca da espécie era permitida, o tamanho mínimo de captura era de 65 centímetros.
O pescado, o rifle, munições e o veículo foram apreendidos. O infrator de 67 anos, residente no bairro Guanandy em Campo Grande, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Terenos, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante por pesca e transporte de produto da pesca predatória e por porte ilegal de arma. A pena para o crime de pesca é de um a três anos de detenção. A pena para o crime de porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de reclusão.
O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 3.140,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.
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