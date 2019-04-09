Após roubo no centro de Aquidauana, suspeitos fogem armados para a BR-262

As polícias Civil e Militar de Aquidauana procuram dois homens armados que trafegam pela região em uma caminhonete F1000. Eles são suspeitos de terem roubado a camisa de um cidadão que transitava pelo centro da cidade, em frente ao Correio.

Informações preliminares apontam que após a ação, a dupla seguiu em direção à ponte nova. A central de atendimento da Polícia Militar, inclusive, recebeu inúmeras ligações denunciando que os ocupantes de uma caminhonete, suspeitos do roubo, estariam na BR-262 exibindo armas.

Força de segurança de toda região estão em alerta, mas até o momento ainda não há informações sobre prisão. As viaturas percorrem o trecho em busca dos envolvidos. Participam Força-Tática, Getam, PRF e equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG).