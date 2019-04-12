Mulher tem mostruário de joias furtado em casa, no bairro São Cristóvão

Aquidauana
Mulher de 56 anos moradora no Bairro São Cristóvão, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã de ontem, para denunciar o furto de um mostruário de jóias que ela vende. O crime ocorreu na casa dela e o valor total do prejuízo não foi contabilizado.
A vítima relatou que deixou o mostruário de joias na cozinha da residência e momentos depois, quando foi pegá-lo, percebeu que havia sido furtado. A vítima não conseguiu identificar quem possa ser o responsável pelo ato e detalhou que não houve arrombamento. O caso é investigado.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS