Mulher tem mostruário de joias furtado em casa, no bairro São Cristóvão

Mulher de 56 anos moradora no Bairro São Cristóvão, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã de ontem, para denunciar o furto de um mostruário de jóias que ela vende. O crime ocorreu na casa dela e o valor total do prejuízo não foi contabilizado.

A vítima relatou que deixou o mostruário de joias na cozinha da residência e momentos depois, quando foi pegá-lo, percebeu que havia sido furtado. A vítima não conseguiu identificar quem possa ser o responsável pelo ato e detalhou que não houve arrombamento. O caso é investigado.