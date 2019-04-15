Cipolândia recebe atendimento gratuito Secretaria de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana inicia nesta terça-feira, dia 17 de abril, no distrito de Cipolândia, um ciclo de atendimentos sociais itinerantes por meioo da campanha "A Prefeitura Mais Perto de Você".

Um medida para atender aos pedidos de aldeias, assentamentos e distritos em que as comunidades não conseguem se deslocar até a cidade com frequência.

A intenção é ampliar a prestação de serviço. Das 7h às 13 horas, a equipe volante da SAS estará na ESF com os seguintes serviços à disposição da comunidade: cadastro e atualização do Bolsa Família; atualização NIS, atualização do Loas pessoa idosa e com deficiência; recurso das condicionalidades saúde/ educação bolsa família; espelho do nis; passe livre; orientações para emissão de 2° via de documentos; ID jovem; orientações para a biometria junto ao TRE; Corte de Cabelo Gratuito; Carteira de Trabalho; e orientações CRAS/ CREAS/ CRAM.