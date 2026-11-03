Acessibilidade

07 De Novembro De 2026 • 08:04

Buscar

Últimas notícias
X

Meteorologia

Após noite de chuva, Aquidauana amanhece com sol entre nuvens nesta terça

Temperaturas podem chegar aos 35°C; previsão indica ventos de até 40 quilômetros por hora

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/11/2026 às 07:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nebulosidade pode aumentar ao longo do dia / O Pantaneiro

Após uma noite marcada por chuva em algumas regiões, acompanhada de ventos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, Aquidauana amanheceu com sol entre nuvens nesta terça-feira (03). Ao longo do dia, a nebulosidade pode aumentar, mas não há expectativa de novas precipitações.

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 22°C e 35°C. A sensação térmica pode chegar aos 42°C, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 52% e 89%.

Os ventos terão velocidade média de sete quilômetros por hora, mas com rajadas que podem atingir até 40 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h e deve se pôr às 17h53. A lua está na fase minguante.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

OPORTUNIDADES

Aquidauana e Anastácio somam 18 vagas em seleção aberta pelo IBGE

METEOROLOGIA

Sábado começa com sol e tem sensação térmica prevista de 44°C em Aquidauana

TRÂNSITO

Motociclista é socorrida após colisão com carro no Centro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Rua Teodoro Rondon; equipes de resgate e segurança foram mobilizadas

FUTEBOL AMADOR

Copa Máster O Pantaneiro terá cinco jogos neste fim de semana

Publicidade

FORMAÇÃO GRATUITA

IFMS abre 38 vagas para curso de cuidadora de idosos em Aquidauana

ÚLTIMAS

Aquidauana se despede de Arsênia Godoy Falcão, aos 88 anos

NOTA DE FALECIMENTO

Aquidauana se despede de Arsênia Godoy Falcão, aos 88 anos

Natural de Porto Murtinho, ela viveu por mais de sete décadas de história na cidade. O seu velório teve início às 5h, na Capela da Pax Universal e o sepultamento está programado para as 16h.
Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio

AGROCASTMS

Reforma tributária exige planejamento e atenção redobrada no agronegócio

Especialistas da AgroAlliance explicam como as mudanças na legislação podem impactar produtores rurais e empresas do setor

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo