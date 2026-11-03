Após noite de chuva, Aquidauana amanhece com sol entre nuvens nesta terça

Meteorologia
Temperaturas podem chegar aos 35°C; previsão indica ventos de até 40 quilômetros por hora
Nebulosidade pode aumentar ao longo do dia / O Pantaneiro
Após uma noite marcada por chuva em algumas regiões, acompanhada de ventos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, Aquidauana amanheceu com sol entre nuvens nesta terça-feira (03). Ao longo do dia, a nebulosidade pode aumentar, mas não há expectativa de novas precipitações.
De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 22°C e 35°C. A sensação térmica pode chegar aos 42°C, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 52% e 89%.
Os ventos terão velocidade média de sete quilômetros por hora, mas com rajadas que podem atingir até 40 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 05h e deve se pôr às 17h53. A lua está na fase minguante.
TRÂNSITO
Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Rua Teodoro Rondon; equipes de resgate e segurança foram mobilizadas
NOTA DE FALECIMENTO
Natural de Porto Murtinho, ela viveu por mais de sete décadas de história na cidade. O seu velório teve início às 5h, na Capela da Pax Universal e o sepultamento está programado para as 16h.
AGROCASTMS
Especialistas da AgroAlliance explicam como as mudanças na legislação podem impactar produtores rurais e empresas do setor
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS