Após noite de chuva, Aquidauana amanhece com sol entre nuvens nesta terça

Nebulosidade pode aumentar ao longo do dia / O Pantaneiro

Após uma noite marcada por chuva em algumas regiões, acompanhada de ventos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, Aquidauana amanheceu com sol entre nuvens nesta terça-feira (03). Ao longo do dia, a nebulosidade pode aumentar, mas não há expectativa de novas precipitações.

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 22°C e 35°C. A sensação térmica pode chegar aos 42°C, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 52% e 89%.

Os ventos terão velocidade média de sete quilômetros por hora, mas com rajadas que podem atingir até 40 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h e deve se pôr às 17h53. A lua está na fase minguante.