Atriz aquidauanense estreia na websérie “Viúvas”

Atriz Juliana Gamarra é de Aquidauana MS e estrei hoje em uma websérie do youtube

O talento de Aquidauana ganha espaço no cenário audiovisual brasileiro. A atriz sul-mato-grossense Juliana Gamarra está prestes a dar mais um importante passo em sua carreira artística com a estreia na websérie independente “Viúvas”, na qual interpreta uma das protagonistas, Laís.

Natural de Aquidauana, filha do casal Mario Nelson Paiva e Ramona Gamarra, Juliana cresceu em meio aos atrativos naturais da cidade, no qual ela carinhosamente a intitula como "meu país Aquidauana". Dos palcos do Instituto Educacional Falcão, onde sempre foi incentivada a se apresentar nos eventos da escola, aos pequenos festivais de música lá estava ela cultivando o sonho de viver de sua arte. O foi assim que após concluir o Ensino Médio, levou seus sonhos e sua paixão pela arte para o Rio de Janeiro, onde vem construindo sua trajetória profissional.

Infância em Aquidauana de Juliana Gamarra

Depois de anos de dedicação aos estudos e à formação artística, a atriz agora se prepara para apresentar seu trabalho ao público em uma produção audiovisual que aborda questões profundas das relações humanas e, especialmente, do universo feminino.

Na série, Juliana divide o protagonismo com Mariana Moraes, que interpreta Lisa. A trama acompanha duas amigas de longa data que passam a morar juntas após enfrentarem situações distintas: uma fica viúva e a outra se divorcia. Perto dos 30 anos, elas precisam lidar com as mudanças na vida pessoal, os desafios profissionais, as expectativas sociais e as diferenças na maneira de enfrentar suas perdas.

Ao longo de oito episódios, com aproximadamente 13 minutos cada, “Viúvas” explora a amizade feminina, o luto, a independência emocional e financeira e os conflitos de uma geração de mulheres que busca seu espaço em meio às pressões da sociedade.

Mais do que abordar a perda de relacionamentos, a produção coloca em evidência a complexidade dos vínculos femininos, mostrando como duas mulheres, mesmo com uma amizade construída ao longo de anos, podem encontrar dificuldades para compreender as dores e os caminhos uma da outra.

Produção concorreu a categorias no Rio Webfest

Com roteiro de Mariana Moraes e direção de Luisa Clasen, conhecida na internet como Lully de Verdade, a websérie também conquistou espaço no circuito audiovisual. A produção concorreu às categorias de Melhor Roteiro (Drama) e Melhor Elenco (Drama) no Rio Webfest 2025, considerado um dos principais festivais internacionais dedicados às webséries.

Juliana Gamarra (à direita) durante as gravações

A direção marca a estreia de Luisa Clasen na ficção. Formada em Cinema e Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), ela atua desde 2019 como diretora, assistente de direção e produtora, além de ter construído uma trajetória de mais de 15 anos na internet, compartilhando conteúdos sobre audiovisual e cinema.

O elenco conta ainda com Lara Luz, Luara Prado e Deco Almeida. A equipe técnica reúne profissionais responsáveis pela fotografia, montagem, direção de arte e sonorização.

Orgulho para Aquidauana

A estreia de Juliana Gamarra representa uma conquista importante em sua trajetória e também motivo de orgulho para Aquidauana e Mato Grosso do Sul. Ver uma artista nascida no interior do Estado conquistar espaço em uma produção audiovisual reforça a presença dos talentos sul-mato-grossenses em diferentes segmentos da cultura brasileira.

Juliana Gamarra em passeio no Distrito de Camisão em Aquidauana

A participação na série abre mais uma oportunidade para que o trabalho da atriz alcance novos públicos, levando também um pouco da história de sua terra natal para as telas.

Serviço

Produção: Viúvas (websérie).

Estreia: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira).

Horário: 18h.

Onde assistir: Canal Lully de Verdade, no YouTube.

Episódios: 8, com aproximadamente 13 minutos cada.

Classificação indicativa: 14 anos.

Acompanhe pelo canal: https://www.youtube.com/lullydeverdade