Exército de Aquidauana conclui desmontagem de ponte provisória em Rio Negro

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Após seis meses de operação, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate concluiu no dia 28 de outubro, a desmontagem da ponte provisória do tipo Logistic Support Bridge (LSB), instalada em abril deste ano no município de Rio Negro (MS).
Ponte LSB
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate concluiu, no dia 28 de outubro, a desmontagem da ponte provisória do tipo Logistic Support Bridge (LSB), instalada em abril deste ano no município de Rio Negro (MS).
A estrutura foi montada pelo Exército Brasileiro para garantir a continuidade do tráfego na região e minimizar os impactos da interrupção da ligação rodoviária. Durante pouco mais de seis meses de funcionamento, a ponte permitiu a passagem de mais de 150 mil veículos, assegurando o deslocamento de moradores, o transporte de mercadorias e a continuidade de serviços e atividades econômicas.
A operação destacou a importância da Engenharia do Exército na superação de obstáculos e na manutenção da mobilidade em regiões que enfrentam dificuldades de infraestrutura.
Com a conclusão dos trabalhos de desmontagem, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate encerra uma missão de grande relevância para a população de Rio Negro e região, marcada pelo comprometimento e profissionalismo dos militares envolvidos.
EXERCÍCIO SIMULADO
Exercício de simulação de guerra acontecerá entre os dias 09 e 26 de novembro; população deve observar movimentação atípica nas áreas urbanas e rurais
AMOR E RESPONSABILIDADE
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MOMENTO HISTÓRICO
Primeiro diplomata de Aquidauana destaca avanço da representatividade indígena; um dos novos empossados nesta semana foi Idjahure Achkar de Mendonça Pinto, que tem raízes familiares no município
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