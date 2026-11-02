Exército de Aquidauana conclui desmontagem de ponte provisória em Rio Negro

Ponte LSB

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate concluiu, no dia 28 de outubro, a desmontagem da ponte provisória do tipo Logistic Support Bridge (LSB), instalada em abril deste ano no município de Rio Negro (MS).

A estrutura foi montada pelo Exército Brasileiro para garantir a continuidade do tráfego na região e minimizar os impactos da interrupção da ligação rodoviária. Durante pouco mais de seis meses de funcionamento, a ponte permitiu a passagem de mais de 150 mil veículos, assegurando o deslocamento de moradores, o transporte de mercadorias e a continuidade de serviços e atividades econômicas.

Ponte LSB em Rio Negro

A operação destacou a importância da Engenharia do Exército na superação de obstáculos e na manutenção da mobilidade em regiões que enfrentam dificuldades de infraestrutura.

Com a conclusão dos trabalhos de desmontagem, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate encerra uma missão de grande relevância para a população de Rio Negro e região, marcada pelo comprometimento e profissionalismo dos militares envolvidos.