Aquidauana relembra entes queridos durante celebração do Dia de Finados

FÉ E TRADIÇÃO
Fiéis participaram de missa no cemitério municipal nesta segunda-feira (2), em um momento de fé, oração e homenagens.
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O Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), foi marcado por momentos de fé, saudade e homenagens em Aquidauana. Desde as primeiras horas da manhã, moradores foram ao cemitério municipal para visitar os túmulos de familiares e amigos que já partiram.
A tradicional missa de Finados reuniu fiéis em uma celebração especial, mantendo um costume que se repete todos os anos e faz parte da tradição religiosa de muitas famílias aquidauanenses.
Com céu claro e presença do sol, a movimentação no cemitério foi intensa durante a manhã. Além de acompanhar a celebração religiosa celebrada pelo missionário Redentoris, Padre Celso Junior, muitas pessoas aproveitaram a data para levar flores, fazer orações e dedicar um momento de lembrança aos entes queridos.
O Dia de Finados é uma data que convida à reflexão sobre a vida, a memória e a saudade. Para muitas famílias, a visita ao cemitério representa uma maneira de manter vivos os laços de carinho e as lembranças daqueles que fizeram parte de suas histórias.
Em Aquidauana, a celebração reforçou o significado da data, reunindo fé, tradição e homenagens em memória de quem deixou saudades.
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