Funcionário de 28 anos é suspeito de desviar R$ 12 mil de comércio em Aquidauana

Aquidauana
Patrão descobriu furto e denunciou caso à Polícia Civil
Homem de 28 anos morador no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, é investigado pelo furto de R$ 12 mil da casa de carnes onde trabalha. De acordo com a Polícia Civil, o patrão, de 35 anos, descobriu que nos últimos 40 dias o funcionário vinha desviando dinheiro das vendas e decidiu denunciá-lo.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que ao checar os relatórios de venda e de caixa, deu falta dos valores. Ele passou então a observar as imagens de câmeras de segurança e constatou que, logo após fazer uma venda, o funcionário suspeito cancelava a transação no sistema de gestão, e pegava o dinheiro para si.
O caso foi encaminhado à polícia e o suspeito responde pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Ainda não há informações sobre a prisão.
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS