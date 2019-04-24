Agente penitenciário de Aquidauana recebe transfusão de plaquetas e sai do hospital

Recuperação
O agente penitenciário Francisco Solano Larrea Calves, de Aquidauana, que precisava de doação urgente de plaquetas de sangue por causa da dengue hemorrágica, recebeu alta.
Ele estava internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, e agora se recupera em casa. Francisco Estava Consciente, orientado e sem reclamações de dores.
Segundo a equipe médica, ele chegou a um quadro clínico de quatro mil plaquetas, mas recebeu transfusão e teve a situação estabilizada.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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