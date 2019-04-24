Agente penitenciário de Aquidauana recebe transfusão de plaquetas e sai do hospital

O agente penitenciário Francisco Solano Larrea Calves, de Aquidauana, que precisava de doação urgente de plaquetas de sangue por causa da dengue hemorrágica, recebeu alta.

Ele estava internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, e agora se recupera em casa. Francisco Estava Consciente, orientado e sem reclamações de dores.

Segundo a equipe médica, ele chegou a um quadro clínico de quatro mil plaquetas, mas recebeu transfusão e teve a situação estabilizada.