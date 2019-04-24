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Aquidauana

PM de Aquidauana acha morteiro do Exército na casa de traficante e chama o Bope

Morador foi preso por tráfico e por posse irregular de arma de fogo

Renan Nucci

Publicado em 24/04/2019 às 09:41

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Homem de 49 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem, em Aquidauana, pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Na casa, localizada no Jardim São Francisco, os policiais encontraram revólver, espingarda, munições e até mesmo um morteiro do Exército Brasileiro. Equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Capital precisou ser acionada para neutralizar o explosivo e permitir a continuidade das buscas.

Segundo boletim de ocorrência, durante cumprimento de mandado de busca, a Força Tática e a Getam encontraram na casa do suspeito um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 22, um saco com 19,7 gramas de pasta base de cocaína e um saco com 16,4 gramas de cocaína. Também foram apreendidas munições, R$ 1.159 em cédulas, R$ 118 em moedas e seis folhas de cheque no valor de R$ 2.679,43.

Durante os trabalhos, os policiais encontraram o morteiro do Exército dentro de uma cômoda de roupas, motivo pelo qual uma equipe especializada do Bope foi acionada para a neutralização, evitando riscos de explosão. Em seguida, os policiais continuaram com as buscas e apreenderam furadeiras, esmerilhadeiras, serra, botijão de gás e cartões que podem ter sido usados como moeda de troca por usuários. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi levado à DP.

 

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