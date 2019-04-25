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5 presos

Em Aquidauana, operação prende traficantes que mantinham boca na frente do presídio

Também foram presos um estuprador, um desertor e uma mulher por maus-tratos

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2019 às 07:20

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A operação nacional batizada de #PC27, coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, foi realizada ontem, em todo o Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana, por intermédio de atuação da Primeira Delegacia de Polícia Civil, foram presas cinco pessoas e apreendida uma adolescente em flagrante.

Uma boca de fumo foi fechada. A equipe do SIG, após intensas investigações, prendeu em flagrante um homem e apreendeu uma adolescente por tráfico de drogas. Foram apreendidos  dois tabletes de maconha e o ponto que eles operavam em frente ao presídio da cidade foi fechado. O homem também responderá pelo delito de corrupção de menores.

Um homem também foi preso por fornecimento de bebidas alcóolicas para uma adolescente. Além disso, uma mulher foi presa por mandado de prisão por maus-tratos, um homem foi preso por mandado de prisão por deserção e um homem foi preso por mandado de prisão por estupro.

Em nota, a polícia disse que está atenta aos anseios sociais e combate todos os crimes, a fim de resguardar o bem estar da população.  O nome da operação é uma referência à padronização de todas as polícias civis das 27 unidades federativas do país. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, após trabalho de investigação.

 

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