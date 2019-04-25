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MS-345

Indígenas fazem paralisação contra ‘marco temporal’ e reivindicam melhorias

Comunidade da aldeia Córrego Seco faz movimentação desde as 6h da manhã na MS-345.

Thailla Torres

Publicado em 25/04/2019 às 14:00

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Crédito do vídeo: Redação

Indígenas da Aldeia Córrego Seco, em Aquidauana, fazem manifestação desde as 6h desta quinta-feira (25) na MS-345, rodovia que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia.

MS-345 (Foto: Francis Leone

Dezenas de indígenas da etnia Terena participam da manifestação em prol de melhorias nas estradas da região e contra a adoção do “Marco Temporal” na demarcação de terras indígenas.

Indígenas fazem manifestação na MS-345. (Foto: Francis Leone)

A tese em questão defende que os povos indígenas só poderão reivindicar as terras que ocupavam comprovadamente a partir do dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

Foto: Francis Leone - O Pantaneiro

Ao jornal O Pantaneiro o Cacique Humberto repudia a tese e destaca que o “marco temporal” desconsidera as especificidades culturais e históricas de milhares de etnias indígenas.  “Segundo os nossos conhecimentos tradicionais, nós somos donos da terra, nós temos nossa cultura e o Brasil também é nosso. É através da nossa luta, do nosso conhecimento e ancestralidade que tivemos nosso direito reconhecido, mas não somente na Constituição”, afirmou o cacique.

Cacique Humberto (Foto: Francis Leone

Na companhia da comunidade, o morador da aldeia Indaia, Augusto da Costa Morena, também fez parte da manifestação reivindicando melhorias nas estradas. “Já reinvindicação à prefeitura de Aquidauana melhorias nas estradas. Não há condições para o trafego de ônibus escolares. Então fizemos um abaixo assinado, entregamos à prefeitura e espero uma resposta o quanto antes”, diz o morador.

Com informações de Francis Leone - O Pantaneiro

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