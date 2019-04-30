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Ciclista de 20 anos é atropelado e vai parar debaixo de caminhonete em Aquidauana

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na clavícula

Renan Nucci

Publicado em 30/04/2019 às 09:22

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Crédito do vídeo:

Ciclista de 20 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira, no cruzamento da Rua Pandiá Calógeras com a Rua João Dias, em Aquidauana. A vítima foi atropelada por uma caminhonete e parou debaixo do veículo.

Segundo apurado, o rapaz seguia pela Pandiá Calógeras, quando foi atingido por uma Mitsubishi Triton no cruzamento com a João Dias. Ele teve escoriações no perna esquerda e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na clavícula. O condutor da caminhonete nada sofreu.

Com informações de Francis Leone

 

Veja o Vídeo abaixo

 

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