Ciclista de 20 anos é atropelado e vai parar debaixo de caminhonete em Aquidauana

Aquidauana
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na clavícula
Crédito do vídeo:
Ciclista de 20 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira, no cruzamento da Rua Pandiá Calógeras com a Rua João Dias, em Aquidauana. A vítima foi atropelada por uma caminhonete e parou debaixo do veículo.
Segundo apurado, o rapaz seguia pela Pandiá Calógeras, quando foi atingido por uma Mitsubishi Triton no cruzamento com a João Dias. Ele teve escoriações no perna esquerda e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura na clavícula. O condutor da caminhonete nada sofreu.
Com informações de Francis Leone
Veja o Vídeo abaixo
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS