Mulher põe celular para despertar, perde a hora e vê que aparelho foi furtado em Aquidauana

Mulher de 56 anos moradora no bairro Guanandy, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o furto de seu aparelho celular ocorrido durante a madrugada de ontem, enquanto ela dormia.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que havia colocada o aparelho para despertar, mas notou que ele acabou não despertando. Ao verificar, se deu conta de que o telefone havia sido furtado.

Ela disse que a porta da cozinha estava destrancada e não faz ideia de quem possa ter entrado no local. Na semana passada, haviam furtado um rádio dela que estava na sala. A polícia apura os casos.