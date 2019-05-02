Mulher põe celular para despertar, perde a hora e vê que aparelho foi furtado em Aquidauana

Aquidauana
Mulher de 56 anos moradora no bairro Guanandy, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o furto de seu aparelho celular ocorrido durante a madrugada de ontem, enquanto ela dormia.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que havia colocada o aparelho para despertar, mas notou que ele acabou não despertando. Ao verificar, se deu conta de que o telefone havia sido furtado.
Ela disse que a porta da cozinha estava destrancada e não faz ideia de quem possa ter entrado no local. Na semana passada, haviam furtado um rádio dela que estava na sala. A polícia apura os casos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS