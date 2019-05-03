Aquidauana: obra da Sanesul deve beneficiar mais de 2 mil famílias

O Município de Aquidauana está recebendo obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES). Com recursos próprios no valor de mais de R$7,9 milhões, a Sanesul está construindo 41,45 km de rede coletora de esgoto, 2.195 ligações domiciliares, entre outros trabalhos.

“A dimensão desse investimento reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sanesul, com a qualidade de vida da população, com a preservação ambiental e com o desenvolvimento econômico da cidade de Aquidauana”, destacou o gerente regional da Sanesul, Danilo Pires do Espírito Santo.

De acordo com o gerente, esta semana as obras estão sendo realizadas no Bairro Serraria. Para o diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, as obras que estão sendo realizadas no município representam um ganho expressivo para a população.

“A rede coletora de esgoto fica embaixo da terra. Poucas pessoas dão valor a esse tipo de investimento, mas tem impacto direto na saúde pública e na preservação do Meio Ambiente, pois a Sanesul trata todo o esgoto que coleta”, explicou o diretor.

Helianey ressalta ainda que as obras da Sanesul foram planejadas para atender a demanda atual e futura da população local. “Com esse investimento, permite que a cidade se desenvolva oferecendo qualidade de vida para as famílias, pois o saneamento básico é sinônimo de desenvolvimento”, disse o diretor.