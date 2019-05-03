Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:48

Buscar

Últimas notícias
X

Investimentos

Aquidauana: obra da Sanesul deve beneficiar mais de 2 mil famílias

Renan Nucci

Publicado em 03/05/2019 às 11:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Município de Aquidauana está recebendo obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES). Com recursos próprios no valor de mais de R$7,9 milhões, a Sanesul está construindo 41,45 km de rede coletora de esgoto, 2.195 ligações domiciliares, entre outros trabalhos.

“A dimensão desse investimento reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sanesul, com a qualidade de vida da população, com a preservação ambiental e com o desenvolvimento econômico da cidade de Aquidauana”, destacou o gerente regional da Sanesul, Danilo Pires do Espírito Santo. 

De acordo com o gerente, esta semana as obras estão sendo realizadas no Bairro Serraria.  Para o diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, as obras que estão sendo realizadas no município representam um ganho expressivo para a população.

“A rede coletora de esgoto fica embaixo da terra. Poucas pessoas dão valor a esse tipo de investimento, mas tem impacto direto na saúde pública e na preservação do Meio Ambiente, pois a Sanesul trata todo o esgoto que coleta”, explicou o diretor.

Helianey ressalta ainda que as obras da Sanesul foram planejadas para atender a demanda atual e futura da população local. “Com esse investimento, permite que a cidade se desenvolva oferecendo qualidade de vida para as famílias, pois o saneamento básico é sinônimo de desenvolvimento”, disse o diretor.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo