Ladrões invadem chácara em Aquidauana e furtam dois porcos

Abigeato
Animais eram propriedade de homem de 61 anos
Idoso de 61 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana ontem para denunciar crime de abigeato. A vítima alega que teve dois porcos furtados de seu local de criação.
Segundo boletim de ocorrência, o homem informou que reside em uma chácara no final da Rua Duque de Caxias, e que ontem pela manhã, notou que dois dos três porcos haviam sumido.
Conforme o relato, os criminosos arrombaram a cerca, entraram no local e fugiram levando os animais, provavelmente de madrugada. Nenhuma testemunha foi indenticada e não suspeitos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Eventos climáticos
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Programação em Anastácio
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