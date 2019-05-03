Ladrões invadem chácara em Aquidauana e furtam dois porcos

Idoso de 61 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana ontem para denunciar crime de abigeato. A vítima alega que teve dois porcos furtados de seu local de criação.

Segundo boletim de ocorrência, o homem informou que reside em uma chácara no final da Rua Duque de Caxias, e que ontem pela manhã, notou que dois dos três porcos haviam sumido.

Conforme o relato, os criminosos arrombaram a cerca, entraram no local e fugiram levando os animais, provavelmente de madrugada. Nenhuma testemunha foi indenticada e não suspeitos.