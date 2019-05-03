Liminar da Defensoria adia júri de acusado de matar Airyfer e Igor em Aquidauana

Pedido de liminar da Defensoria Pública adiou o julgamento de Edmauro Gamarra Vieira, acusado de matar a ex Airyfer Castro e o namorado Igor Quintana Figueiredo de Alcântara, de 21 anos, em março do ano passado, em Aquidauana.

O júri estava agendado para a sexta-feira, a partir das 8 horas, no Fórum da cidade, mas por conta de um pedido de desaforamento da defesa, terá que ser realizado em outra data, ainda não definida.

Isso acontece porque no recurso, a defesa pede que o julgamento seja realizado em outra comarca, por considerar que em Aquidauana haveria risco de segurança ao réu, bem como risco à imparcialidade dos jurados, uma vez que o crime chocou a cidade pela brutalidade como foi cometido.

Entre as alegações da defesa está o fato de que a casa de Gamarra foi incendiada em vingança, logo após os fatos. Todo o município havia se preparado para o julgamento, que mostrava necessário reforço da segurança e até mesmo bloqueio de ruas adjacentes ao Fórum. No entanto, a defesa conseguiu atrasar o processo.

Agora, o Ministério Público vai emitir seu parecer e o juiz do caso será ouvido quanto ao julgamento do recurso, para definir se o júri continua em Aquidauana ou se, de fato, será transferido para outra comarca.

Como já noticiado, na madrugada do dia 17 de março de 2018, enquanto Airyfer e Igor dormiam, Edmauro invadiu a residência e esfaqueou os dois até a morte, por ciúmes. Mais tarde se apresentou e encontra-se preso.