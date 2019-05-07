Foragido se apavora e corta caminho ao ver PM, mas acaba capturado

A Polícia Militar de Aquidauana, por meio da Getam, capturou ontem um homem de 41 anos que estava foragido da justiça. A prisão ocorreu por volta das 11h40, na região do bairro Ovídio Costa.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem caminhava pela rua Abdala Maksoud quando, perto de uma borracharia, percebeu a aproximação de uma viatura a PM e se desesperou.

Ele tentou cortar caminho, mas a ação levantou suspeita dos policiais que decidiram abordá-lo. Durante checagem, foi constatado que estava foragido da justiça e ele acabou preso, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.