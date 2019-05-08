Homem enfurecido joga tijolo contra filho da ex-mulher no Jardim Aeroporto

Final da tarde desta terça-feira (7) um rapaz de 22 anos procurou a Delegacia de Aquidauana, após ter sofrido agressões físicas e verbais do ex-padrasto, um homem de 34 anos. O caso aconteceu na pista do Jardim Aeroporto.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando o autor avistou o filho de sua ex-mulher, de quem está separado há 6 meses, se enfureceu sem motivo aparente e jogou um tijolo em sua direção.

O rapaz foi atingido nas costas e no braço direito. A vítima contou aos policiais que o agressor o acusa de ter sido o pivô da separação com sua mãe. Ainda consta no registro que o rapaz foi ameaçado de morte e que o ex-padrasto lhe disse que tem nojo de “viado”. O caso segue para investigação policial.