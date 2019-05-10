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Especial Dia das Mães

Começa hoje programação especial do Dia das Mães na Imaculada Conceição

Neste ano, as comemorações católicas serão em honra à Nossa Senhora de Fátima

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/05/2019 às 18:07

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Começa logo mais, às 19h30 desta sexta-feira, as comemorações especiais ao Dia das Mães da Paróquia Imaculada Conceição, matriz de Aquidauana. Esse ano, o tema será “Maria de tantos nomes em uma única mãe”, em honra à Nossa Senhora de Fátima. Com missas, celebrações e bênçãos, a festa acontece também amanhã (11) domingo, dia 12 e vai até segunda (13).

Hoje, primeiro dia de comemoração, haverá a bênção das imagens, sob o título de “Maria e seus gloriosos títulos”. Neste sábado (11) às 19h30, acontece a bênção e entrega dos escapulários de Fátima, com o tema “Uma só Maria. Por que tantos nomes”.

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Já no Dia das Mães (12), às 19h30, será a vez da bênção e entrega especial de rosas para as mães com o tema “Maria de todos os nomes, a Mãe de Jesus”. Na segunda-feira (13), acontece a Coroação de Nossa Senhora durante a Missa Solene em Honra à Nossa Senhora de Fátima.

Maio das Mães - De acordo com o pároco da Igreja Imaculada Conceição, padre Paulo do Nascimento Sousa, o mês de maio é o mês das mães e nesse ano, segundo ele, o tema será muito sugestivo. “Maria de tantos nomes em uma única Mãe simboliza que Maria traz muitos títulos, mais de 4 mil, mas é a única Mãe, a verdadeira, a que acompanha os passos de seu filho Jesus e que está à nossa frente”, explica.

Padre Paulo explica àqueles que têm dúvidas sobre os diversos nomes que Maria carrega em todas as localidades do mundo. “Nós como cristãos, identificamos Maria com diversos rostos porque ela está em toda parte, atende às necessidades do nosso povo, de cada região. Em cada país, Maria tem uma história e está atenta a todas as pessoas, sem fazer distinção. Ela acolhe a todos, seja qual for. Maria é a mãe de todas as nações”.

Sobre a data em si, o pároco convida os cristãos a uma reflexão sobre o papel de Nossa Senhora na fé católica, aos devotos que aguardam ansiosamente por esta comemoração. “Maria é a mãe que é reverenciada, festejada, acolhida como a Mãe das mães. E convidamos toda a comunidade a festejar esse momento especial. Que o mês de maio seja um mês que nos impulsiona a viver na Graça, a contemplar o rosto de Jesus no rosto de Maria. A Mãe que é discípula de Jesus que se põe atrás e segue os passos do seu amado filho”.

Bênção do padre Paulo especialmente ao jornal O Pantaneiro:

“Eu quero desejar a todos, muitas bênçãos, muita saúde, muita alegria. Que a Mãe das mães abençoe a todas. Que dê força e coragem nos momentos difíceis. Que a nossa mãe seja acolhida e protegida em nosso aconchego, no nosso abraço, no nosso beijo. Que cada filho, que cada um de nós, filhos desse dia 12, dedicado às mães, possamos ser mais presença. Há uma logística de se dar presente, mas se esquece de se dar presença: amorosa, acolhedora, na atenção, no olhar, carinho, afeto e tudo aquilo que nos aproxima de Deus. É isso que nós queremos desejar neste Dia de todas as Mãe. Que Deus as abençoe em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.”

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