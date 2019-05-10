Homem almoça com mulher em Aquidauana e furta celular dela

Aquidauana
Suspeito também levou R$ 500 que estavam com aparelho
Homem de 22 anos foi preso em flagrante depois de furtar o celular de uma mulher na data de ontem, em Aquidauana. Ele havia almoçado com a vítima e se aproveitou do momento em que ela foi tomar banho para cometer o crime. Com o aparelho estavam R$ 500.
Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram no bairro Nova Aquidauana. A vítima disse que por volta das 11 horas recebeu uma ligação do autor dizendo que iria visitá-la. Ele chegou ao local e almoçou com a vítima. Em seguida, a mulher saiu para tomar banho.
Neste momento, aproveitando-se de que estava sozinho, o suspeito pegou o celular dela e foi embora. O detalhe é que a vítima havia deixado R$ 500 guardados dentro da capinha de silicone do aparelho. Ao descobrir o furto, a mulher passou a procurar o ladrão.
Ela passou a tarde inteira procurando por ele e conseguiu localizá-lo na Rua Oscar Trindade de Barros, portando o celular. A PM foi acionada e o deteve. O suspeito alegou que havia usado o dinheiro para pagar o aluguel. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.
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