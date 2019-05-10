Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:53

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Homem almoça com mulher em Aquidauana e furta celular dela

Suspeito também levou R$ 500 que estavam com aparelho

Renan Nucci

Publicado em 10/05/2019 às 07:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem de 22 anos foi preso em flagrante depois de furtar o celular de uma mulher na data de ontem, em Aquidauana. Ele havia almoçado com a vítima e se aproveitou do momento em que ela foi tomar banho para cometer o crime. Com o aparelho estavam R$ 500.

Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram no bairro Nova Aquidauana. A vítima disse que por volta das 11 horas recebeu uma ligação do autor dizendo que iria visitá-la. Ele chegou ao local e almoçou com a vítima. Em seguida, a mulher saiu para tomar banho.

Neste momento, aproveitando-se de que estava sozinho, o suspeito pegou o celular dela e foi embora. O detalhe é que a vítima havia deixado R$ 500 guardados dentro da capinha de silicone do aparelho. Ao descobrir o furto, a mulher passou a procurar o ladrão.

Ela passou a tarde inteira procurando por ele e conseguiu localizá-lo na Rua Oscar Trindade de Barros, portando o celular. A PM foi acionada e o deteve. O suspeito alegou que havia usado o dinheiro para pagar o aluguel. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo