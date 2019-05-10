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Homem é preso furtando cerveja e refrigerante em bar no bairro Alto, em Aquidauana

Suspeito foi localizado escondido no depósito

Renan Nucci

Publicado em 10/05/2019 às 07:11

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Homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na madrugada desta sexta-feira, tentando furtar bebidas em um bar localizado na Rua Doutor Sabino, no Bairro Alto. Após denúncia, o suspeito foi encontrado escondido dentro do depósito, sendo levado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram informados que havia um indivíduo observando de forma suspeita o estabelecimento. A equipe foi ao local e, chegando lá, encontrou latas de refrigerante e garrafas de cerveja separadas do lado de fora. Além disso, os militares viram que o porão e a janela de acesso estavam arrombados.

Eles então entraram no imóvel e acabaram flagrando o suspeito escondido no depósito. Ele estava bastante alterado, foi algemado e levado à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de furto.

 

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