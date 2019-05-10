Homem é preso furtando cerveja e refrigerante em bar no bairro Alto, em Aquidauana

Aquidauana
Suspeito foi localizado escondido no depósito
Homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na madrugada desta sexta-feira, tentando furtar bebidas em um bar localizado na Rua Doutor Sabino, no Bairro Alto. Após denúncia, o suspeito foi encontrado escondido dentro do depósito, sendo levado à Delegacia de Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram informados que havia um indivíduo observando de forma suspeita o estabelecimento. A equipe foi ao local e, chegando lá, encontrou latas de refrigerante e garrafas de cerveja separadas do lado de fora. Além disso, os militares viram que o porão e a janela de acesso estavam arrombados.
Eles então entraram no imóvel e acabaram flagrando o suspeito escondido no depósito. Ele estava bastante alterado, foi algemado e levado à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de furto.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS