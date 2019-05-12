Armado com faca, homem expulsa mulher de casa e acaba preso em Aquidauana

Aquidauana
Suspeito estava embriagado e ameaçou matar a vítima
Homem de 56 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na madrugada deste domingo, no bairro São Cristóvão, depois de ameaçar matar a mulher, também de 56 anos. Ele ainda expulsou a vítima de casa.
A mulher relatou que vive com o agressor há quatro anos e que toda vez que bebe ele fica bastante agressivo. Nesta madrugada, ele tentou agredi-la com uma faca e colocou a mulher para fora da residência.
Ele só não conseguiu feri-la porque ela correu para pedir ajuda na casa de uma vizinha. O homem ainda proferiu ameaças. Diante dos fatos, a PM foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, e o levou à delegacia.
Antes de ser detido ele chegou a tentar quebrar as portas do imóvel, mas sem sucesso. A vítima disse que ele é alcoólatra e que já fez de tudo para tratá-lo, mas diante dos fatos, quer o fim do relacionamento e medidas protetivas.
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