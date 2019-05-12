Ladrão furta celular e manda nudes para contatos da vítima em Aquidauana

Homem de 48 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de seu celular. Como se não bastasse o prejuízo material, o ladrão ainda começou a fotografar nudes e mandar para contatos da vítima.

Segundo boletim de ocorrência, o homem, que mora na Vila Eliane, disse que dormia de janela aberta na madrugada de sábado, com o celular carregando ao lado da cama. Ao acordar, viu que o aparelho havia desaparecido.

Ao constatar o furto, a vítima foi conversar com a irmã e descobriu que o ladrão estava enviando fotos de suas “partes baixas” para os contatos. Ainda segundo a vítima, durante a ação de furto não houve arrombamento no local.