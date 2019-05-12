Ladrão furta celular e manda nudes para contatos da vítima em Aquidauana

Aquidauana
Aparelho foi furtado enquanto o proprietário dormia com a janela aberta
Homem de 48 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto de seu celular. Como se não bastasse o prejuízo material, o ladrão ainda começou a fotografar nudes e mandar para contatos da vítima.
Segundo boletim de ocorrência, o homem, que mora na Vila Eliane, disse que dormia de janela aberta na madrugada de sábado, com o celular carregando ao lado da cama. Ao acordar, viu que o aparelho havia desaparecido.
Ao constatar o furto, a vítima foi conversar com a irmã e descobriu que o ladrão estava enviando fotos de suas “partes baixas” para os contatos. Ainda segundo a vítima, durante a ação de furto não houve arrombamento no local.
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