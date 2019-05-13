Ladrão arromba casa de idosa e furta vários objetos em Aquidauana

Aquidauana
Vítima está viajando e filho descobriu crime ao passar pelo local
Casa de uma idosa de 81 anos moradora no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, foi arrombada. Do local foram furtados diversos objetos como eletrônicos e eletrodomésticos. A vítima está viajando.
O filho disse que na manhã desta segunda-feira, foi até à casa da mãe e, chegando ao local, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada e que o imóvel estava revirado.
Ao averiguar os objetos, percebeu que haviam levado botijão de gás, cafeteira, liquidificador, microondas, panelas, receptor, televisão, e ventilador. O caso é investigado.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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