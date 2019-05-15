Ladrão arromba lanchonete no Guanandy e furta televisão de 50 polegadas em Aquidauana

Lanchonete localizada na Rua Bichara Salamene, no bairro Guanandy, em Aquidauana, foi alvo de ação criminosa na madrugada desta terça-feira. Uma televisão foi furtada no local.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil pelo proprietário, de 49 anos, por volta das 11h30 da manhã ele foi ao local para ligar os freezeres e descobriu o furto.

O homem se deparou com a porta dos fundos arrombadas e constatou que uma TV LG de 50 polegadas havia sido levada. Ainda não há informações sobre o autor. O caso é investigado.