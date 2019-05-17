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Aquidauana

PM desmonta boca de fumo em frente ao Parque da Lagoa Comprida e prende traficante

Jovem de 25 anos foi preso enquanto preparava droga

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2019 às 07:02

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Equipe da Getam da Polícia Militar de Aquidauana desmontou no final da tarde de ontem uma boca de fumo que funcionava em residência na frente do Parque da Lagoa Comprida, no bairro Alto, em Aquidauana. No local, foi preso um rapaz de 25 anos no momento em que ele preparava várias porções de drogas para venda.

Segundo boletim de ocorrência, os PMs receberam informação de que havia pessoas consumindo drogas no local. A equipe então se aproximou e percebeu quando alguns indivíduos deixaram a casa. A polícia então foi para o imóvel, e flagrou o autor em um dos cômodos, preparando porções de pasta base de cocaína.

Com o rapaz, havia 28 papelotes de pasta base. nas proximidades havia mais 20 papelotes, bem como duas pedras, uma grande e outra pequena, que pesaram 224 gramas. Na geladeira havia mais 206 gramas de maconha. Com o rapaz tinha ainda 4 “paradinhas”. Ele recebeu voz de prisão por tráfico e foi levado para a delegacia.

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