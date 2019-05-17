SIG de Aquidauana prende traficante que comprou droga em Miranda por R$ 12 mil

Ação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana terminou com a prisão de um homem de 39 anos, suspeito de tráfico de drogas, na noite de ontem. Ele havia comprado um quilo de pasta base de cocaína por R$ 12 mil em Miranda, para distribuir na região.

Foto: Divulgação

Conforme apurado, a polícia tinha informações de que o suspeito estava em deslocamento para adquirir o entorpecente, por este motivo, passou a monitorá-lo. Por volta das 23 horas desta quinta-feira, nas proximidades da entrada do acesso ao distrito de Taunay, os policiais avistaram o suspeito em uma picape Saveiro. Foi dada ordem de parada e ao se aproximar do acostamento, o motorista tentou fugir para o mato, mas foi detido.

Ele ainda chegou a dispensar um volume, mas os policiais conseguiram encontrar e constataram se tratar da pasta base que ele tinha comprado por R$ 12 mil. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam em busca de mais envolvidos.