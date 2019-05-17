Traficante usava esposa grávida e enteada de dois anos para despistar polícia em Aquidauana

Aquidauana
Ele foi preso em ação do SIG da Primeira Delegacia de Polícia Civil
A 1ª Delegacia De Polícia Civil De Aquidauana conseguiu prender mais um traficante. O homem costumava usar a esposa que está grávida e enteada de apenas dois anos, a fim de passar imagem de “família” para tentar despistar a polícia.
O Setor de Investigações Gerais (SIG) monitorava o autor há algumas semanas. Na terça-feira à tarde, por volta 15h30, foi descoberto que ele estaria portando drogas e vendendo pelas ruas da cidade, usando uma motocicleta.
O homem foi localizado na moto em conjunto de sua convivente (gravida de sete meses) e de sua enteada. Com ele havia três porções de maconha. Na delegacia, uma testemunha ratificou à polícia que o homem distribuía drogas.
A prisão preventiva foi representada pela Polícia Civil e decretada pelo Poder Judiciário. Destaque-se que o autor já tinha passagens criminais, incluindo porte de arma, tráfico, furto, entre outros. A mulher e a criança foram liberadas.
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