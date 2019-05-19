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Pint Of Science: Festival discutirá ciência em bares de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 19/05/2019 às 10:00

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Durante os dias 20, 21 e 22 de maio, a cidade de Aquidauana (MS) receberá um dos mais importantes eventos de confraternização da ciência mundial. O Pint Of Science 2019 reunirá bons cientistas, excelente organização e um bar!

Sim, o bar pode ser um local para discutir algo tão importante quanto a ciência e de forma descontraída, sem jargões e mantendo a credibilidade científica para a sociedade. O objetivo do festival é este: derrubar intermediários entre o cientista e a sociedade, estabelecendo um canal direto de conversa.

Em Aquidauana (MS), estabelecimentos tradicionais da cidade já confirmaram a parceria. Haverá atividades nos três dias de evento, simultaneamente, no Ponto Expresso e no Atlântico Super Center, com início previsto às 19h30.

No dia 20 de maio, duas atividades abrem o evento: “A homeopatia me curou e outros contos de fadas para adultos” (Ponto Expresso) e “Fungos na cerveja: Um casamento perfeito?” (Atlântico Super Center).

No dia 21 de maio, a discussão estará aberta para temas regionais e de conhecimento popular, com as atividades: “Os nomes para a mandioca no Centro-Oeste: como pedir esse aperitivo e ser compreendido?” (Ponto Expresso) e “Diversidade genética de peixes do pantanal, conhecer para conservar. Estratégias para manutenção dos estoques pesqueiros” (Atlântico Super Center).

No dia 22 de maio, o evento será finalizado com importantes discussões: “Cidades Inteligentes e Sustentáveis” (Ponto Expresso) e “Corrupção x Estratégia Política: como agem as empresas?” (Atlântico Super Center).

A UFMS é a responsável por organizar as atividades em Aquidauana, contando com o apoio da UEMS, IFMS, Ponto Expresso e Atlântico Super Center.

Não perca a chance de prestigiar esse momento descontraído da ciência em Aquidauana. 

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