Homem joga copo no rosto da namorada, dá socos, chutes e tenta enforcá-la em Aquidauana

Homem de 23 anos foi denunciado à Polícia Civil depois de espancar a namorada, de 38 anos, em residência localizada no bairro São Francisco, em Aquidauana. O agressor jogou um copo contra o rosto da vítima, atacou ela com socos e chutes, tentou enforcá-la e bateu a cabeça dela contra uma cadeira. Ele ainda não foi preso.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que residia com o namorado, com quem se relacionava há sete meses. Ontem à noite, por ciúmes, ele passou a agredi-la verbalmente e fisicamente. Primeiro, jogou o copo no rosto dela e depois começou a dar socos e chutes nela, jogando-a no chão. Na sequência tentou enforcá-la.

Ela conseguiu se defender e correu para fora de casa, sendo perseguida. Ao dizer que tudo estava acabado entre o casal, passou a ser agredida novamente, sendo agarrada pelo pescoço e lançada com a cabeça contra uma cadeira. As agressões só pararam porque um casal de vizinhos flagrou a ação e interferiu.

Antes de ir embora, o homem foi na residência e pegou o celular dela, dizendo que seria usado para cobrar uma dívida antiga de um sacolão no valor de R$ 300. A vítima ficou com diversos ferimentos, lesões e cortes pelo corpo. Ela pediu medidas protetivas e as equipes policiais fazem buscas para tentar localizar o autor.