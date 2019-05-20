PM prende três foragidos da justiças durante fiscalização em Aquidauana

Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu três foragidos da justiça entre a manhã e a noite de sábado, em Aquidauana. Um deles, era um motorista de 72 anos que foi abordado durante rondas na Rua Antônio Campelo, no bairro Serraria, por volta das 17 horas. O outro era um de 34 anos, abordado na Rua Cassimiro Bruno, no Bairro Alto.
O terceiro, de 29 anos, foi preso pela PM na Rua Oscar Trindade de Barros, no Santa Terezinha. Durante rondas, a equipe desconfiou da atitude suspeita do homem e decidiram abordá-lo. Em checagem, foi constatado que contra ele havia mandado de prisão em aberto.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS