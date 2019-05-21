Motociclistas têm ferimentos leves em acidente ocorrido na Vila Cidade Nova

Dois motociclistas tiveram ferimentos leves em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira, na região da Vila Cidade Nova, em Aquidauana.

Conforme apurado, um homem de 28 anos seguia em uma moto Honda Titan e uma moça de 23 anos transitava em uma moto Honda Biz, quando houve a batida.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Estevão Alves Corrêa com a Rua Honório Simões. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu.

A jovem de 23 anos teve alguns ferimentos leves e foi socorrida no local. Já o homem teve escoriações e foi encaminhado para o pronto-socorro pelos bombeiros.

Com informações de Francis Leone