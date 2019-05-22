Adolescente tem fratura exposta em acidente na Avenida Pantaneta

Aquidauana
Vítima seguia em uma Biz com a mãe, quando foram atingidas por um Cruze
Acidente entre carro e moto deixou duas pessoas feridas na noite de ontem, em Aquidauana. As vítimas são uma mulher de 34 anos, que teve escoriações, e o filho de 12 anos que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Ambos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro.
Conforme apurado, mãe e filho seguiam em uma Honda Biz pela Avenida Pantaneta, quando no cruzamento com a Rua dos Ferroviários foram atingidos por um GM Cruze conduzido por uma mulher de 30 anos. Com o impacto, as vítimas foram lançadas ao solo. A motorista do carro ficou em estado de choque no local e também precisou ser socorrida.
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