Adolescente tem fratura exposta em acidente na Avenida Pantaneta

Acidente entre carro e moto deixou duas pessoas feridas na noite de ontem, em Aquidauana. As vítimas são uma mulher de 34 anos, que teve escoriações, e o filho de 12 anos que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Ambos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro.

Conforme apurado, mãe e filho seguiam em uma Honda Biz pela Avenida Pantaneta, quando no cruzamento com a Rua dos Ferroviários foram atingidos por um GM Cruze conduzido por uma mulher de 30 anos. Com o impacto, as vítimas foram lançadas ao solo. A motorista do carro ficou em estado de choque no local e também precisou ser socorrida.