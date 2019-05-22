Motorista bêbado invade contramão e atropela motociclista em Aquidauana

Acidente
Ela sofreu várias fraturas e foi encaminhada para Pronto Socorro de Aquidauana.
Um homem de 53 anos embriagado atropelou uma motociclista na Rua Bichara Salamene, em Aquidauana. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22). A mulher teve diversas fraturas e foi encaminhada para o Pornto Socorro do Município
Conforme informações de testemunhas, o motorista que dirigia uma Pampa invadiu a contramão e atropelou a motociclista que seguia pela via. Ainda se acordo com a cunhada da vítima, ela sofreu fraturas nas duas penas, quebrou um braço e teve fratura exposta na região das costas.
Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana. Segundo a família, há possibilidade dela ser encaminhada para Santa Casa de Campo Grande.
O motorista foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do município.
Com informações de Francis Leone.
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