Motorista bêbado invade contramão e atropela motociclista em Aquidauana

Um homem de 53 anos embriagado atropelou uma motociclista na Rua Bichara Salamene, em Aquidauana. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (22). A mulher teve diversas fraturas e foi encaminhada para o Pornto Socorro do Município

Conforme informações de testemunhas, o motorista que dirigia uma Pampa invadiu a contramão e atropelou a motociclista que seguia pela via. Ainda se acordo com a cunhada da vítima, ela sofreu fraturas nas duas penas, quebrou um braço e teve fratura exposta na região das costas.

Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana. Segundo a família, há possibilidade dela ser encaminhada para Santa Casa de Campo Grande.

O motorista foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do município.

Com informações de Francis Leone.