Família comunica morte de João Batista de Barros Barra, em Aquidauana

Familiares anunciaram nesta quinta-feira o falecimento do senhor João Batista de Barros Barra, de 77 anos, vítima de infarto por volta da 1 hora da madrugada.

João deixa esposa, três filhos e cinco netos. Ele estava aposentado, após ter trabalhado boa parte de sua vida como representante comercial.

Além disso, cuidou por muito tempo da Igreja Matriz. Sua esposa fez parte da Legião de Maria e seu filho hoje é professor de educação física na cidade.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassimiro Brum, e o sepultamento será Às 16h30, no cemitério municipal.