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Aquidauana

Motociclista vítima de motorista bêbado foi transferida para a Santa Casa

Acidente ocorreu ontem, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 23/05/2019 às 07:05

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Crédito do vídeo: Da Redação

Motociclista atingida pelo veículo Pampa conduzido por um homem embriagado na tarde de ontem, na Rua Bichara Salamene, em Aquidauana, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande. Segundo familiares, a vítima fraturou os dois fêmures, o braço, o pé e teve muita hemorragia.

Conforme noticiado antes, o motorista que dirigia a Pampa invadiu a contramão e atropelou a motociclista que seguia pela via. Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Aquidauana. O motorista foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do município. 

Foto: Francis Leone

Com informações de Francis Leone

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