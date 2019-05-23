Motociclista vítima de motorista bêbado foi transferida para a Santa Casa

Motociclista atingida pelo veículo Pampa conduzido por um homem embriagado na tarde de ontem, na Rua Bichara Salamene, em Aquidauana, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande. Segundo familiares, a vítima fraturou os dois fêmures, o braço, o pé e teve muita hemorragia.

Conforme noticiado antes, o motorista que dirigia a Pampa invadiu a contramão e atropelou a motociclista que seguia pela via. Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Aquidauana. O motorista foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do município.

Foto: Francis Leone

Com informações de Francis Leone