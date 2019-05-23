Motorista que causou acidente admitiu ter bebido cerveja e não tinha CNH

O motorista de 56 anos preso em flagrante por embriaguez ao volante após causar um grave acidente de trânsito na tarde de ontem, na Rua Bichara Salamene, em Aquidauana, confessou ter ingerido bebidas alcoólicas. De acordo com o boletim de ocorrência, ele admitiu à Polícia Militar ter consumido cerveja momentos antes, no entanto, recusou-se a fazer o teste do bafômetro.

Foto: Francis Leone

Por este motivo, os policiais realizaram termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, já que o suspeito apresentava visíveis sinais de embriaguez. Além disso, durante as averiguações foi constatado que ele sequer tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Foto: Francis Leone

O homem responde por lesão corporal culposa na direção de veículo, falta de permissão para dirigir, e por dirigir embriagado. A motociclista atingida por ele na contramão teve fratura nos dois fêmures, no braço, no pé e teve muita hemorragia, sendo transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Foto: Francis Leone

Conforme noticiado de testemunhas, o motorista que dirigia a Pampa invadiu a contramão e atropelou a motociclista que seguia pela via.Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Foto: Francis Leone