Ao chegar de viagem, mulher descobre que ladrões furtaram sua casa em Aquidauana

Aquidauana
Mulher de 36 anos moradora no bairro São Francisco, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de vários de objetos de sua residência, descoberto na madrugada de ontem.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava viajando e, ao retornar, encontrou a porta do fundo arrombada e verificou que diversos pertences haviam sido levados pelos ladrões, ainda desconhecidos.
Conforme relatado por ela, foram levados um botijão de gás, controle de ar condicionado, cinco cadernos, estojo com lápis, duas varas de pesca com molinete. A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS