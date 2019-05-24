Ao chegar de viagem, mulher descobre que ladrões furtaram sua casa em Aquidauana

Mulher de 36 anos moradora no bairro São Francisco, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto de vários de objetos de sua residência, descoberto na madrugada de ontem.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava viajando e, ao retornar, encontrou a porta do fundo arrombada e verificou que diversos pertences haviam sido levados pelos ladrões, ainda desconhecidos.

Conforme relatado por ela, foram levados um botijão de gás, controle de ar condicionado, cinco cadernos, estojo com lápis, duas varas de pesca com molinete. A Polícia Civil de Aquidauana investiga o caso.