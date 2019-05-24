Delegacia da Mulher prende homem que agrediu e perseguia ex-mulher em Aquidauana

Aquidauana
Vítima precisou fugir às pressas para Campo Grande para se esconder
Após denúncia, a Delegacia da Mulher de Aquidauana (DAM) prendeu um homem que agrediu a ex-companheira. O suspeito - cujo nome não foi divulgado, para preservar a intimidade da vítima - descumpriu medida protetiva e perseguia a mulher.
A vítima precisou fugir, levando apenas a roupa do corpo, para Campo Grande, onde se escondeu. A mulher era ameaçada constantemente e temia ser localizada pelo ex. Na tarde de ontem, a DAM tomou conhecimento do caso e, imediatamente, investigadores iniciaram as buscas pelo suspeito, que tinha mandado de prisão em seu desfavor, localizando e prendendo-o.
A ação deixa claro a importância da denúncia. Essa atitude pode salvar vidas. Disque 180; DAM-Aquidauana 3241-1172.
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