Siena fica com a traseira suspensa ao ser atingido por caminhonete na Rua dos Ferroviários

Veículo Grand Siena chegou a ficar com a traseira para o alto depois de ser supostamente fechado por uma caminhonete na tarde de ontem, na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. Ninguém se feriu no acidente segundo o Corpo de Bombeiros.



Foto: Você Reporter

Segundo testemunhas, um homem de 73 anos seguia na caminhonete Hilux quando, por razões que serão esclarecidas, teria começado a fechar o Siena, ocupado por outro homem. O Siena descia pela faixa da direita da via e a caminhonete na esquerda.

Por algumas vezes, o condutor do Siena conseguiu evitar a colisão, no entanto, quando foi fechado pela última vez, acabou sendo atingido. Ele tentou frear e desviar, mas teve o Siena lançado sobre a calçada.

Foto: Você Reporter

O carro bateu de frente em canteiro e ficou com a traseira suspensa. Ainda segundo testemunhas, um terceiro veículo que estava no local, modelo Cobalt, também foi atingido. As autoridades foram acionadas, e nenhum dos motoristas se feriu.

Matéria atualizada às 08h57 para acréscimo de informação