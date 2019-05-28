Em Aquidauana, homem violento agride com socos a esposa por ela recusar sexo

Mulher de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar agressões que ela sofreu por parte do marido, nesta segunda-feira, na região do bairro Arara Azul. O homem violento desferiu vários socos contra a cabeça da vítima, ferindo-a, porque ela se recusou a fazer sexo com ele.

Conforme relatado, o homem chegou à residência por volta das 21h40, embriagado, e disse para a vítima que queria transar com ela. O agressor alegou que iria tomar banho e mandou que a mulher o esperasse na sala. No entanto, sabendo do comportamento violento dele, ela pegou o filho e fugiu para a casa do vizinho, para pedir ajuda.

No entanto, o autor foi atrás e começou a agredi-la com socos na cabeça, olho, braços e costas, lesionando todo o corpo dela. Em seguida, ele saiu e disse que caso ela chamasse a polícia e ele fosse preso, mataria ela quando saísse da cadeia. Temendo por sua vida e pela segurança do filho, a mulher decidiu denunciá-lo.