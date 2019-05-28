Homem descumpre medidas protetivas, bate nos filhos da ex e vai preso em Aquidauana

A Polícia Militar prendeu no final da tarde de ontem, em Aquidauana, um homem de 39 anos que descumpriu medidas protetivas ao se aproximar da ex-mulher na região do bairro São Cristóvão. Como se não bastasse, ele estava embriagado e ainda bateu nos filhos pequenos dela.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima de 40 anos pediu socorro por volta da 17h30, alegando que o ex havia chegado ao local bêbado e estava agredindo os filhos dela com gritos e empurrões. Quando a equipe policial chegou ao local, ele tentou e deixou o local.

No entanto, foi encontrado algumas quadras adiante e preso. A mulher então apresentou aos policiais uma medida protetiva por violência doméstica, que obrigava o homem a ficar pelo menos a 300 metros de distância da mesma. Diante dos fatos, ele foi levado para a delegacia.