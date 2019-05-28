Ladrão invade farmácia no bairro Alto, desliga câmeras e comete furto

Empresário de 40 anos, arrendatário de uma farmácia localizada no Bairro Alto, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira para denunciar furto. Segundo a vítima, ladrão invadiu o estabelecimento e levou diversos produtos.

Conforme boletim de ocorrência, a porta do fundo da drogaria chegou a ser arrombada. Foram furtados três pacotes de fralda, cinco kits de shampoo, cinco quilos de creme, um notebook e R$ 100. Além disso, o ladrão cortou os fios das câmeras de segurança.

Por este motivo, a ação não foi registrada. A vítima informa ainda que o prejuízo não foi maior porque, ao que tudo indica, o criminoso perdeu muito tempo tentando abrir o cofre em busca de mais objetos de valor e dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso.